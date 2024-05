Napoli-Lecce - De Laurentiis arriva al Maradona | la reazione dei tifosi è da non credere – VIDEO

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 26 maggio 2024) Tutto pronto per l’ultimo match di questa Serie A tra: anche Aurelio Deto allo Stadio. Tra pochi minuti ilscenderà in campo per l’ultima sfida di questo campionato. Gli azzurri affronteranno ildi Luca Gotti. I salentini sono già salvi e non hanno più nulla da chiedere alla propria stagione. Il, invece, può giocarsi ancora qualche chances di qualificarsi alla prossima Conference League. Ildeve vincere assolutamente vincere contro ile poi sperare che gli altri risultati lo premiano.