Napoli-Lecce – Cronaca e tabellino della partita

(Di domenica 26 maggio 2024)0-0 –Allo stadio Maradona ilchiude la stagione con uno 0-0 contro il: dopo novanta minuti di gioco più recupero ilnon segna alcuna rete: gli azzurri falliscono l’aggancio al nono posto e ad una possibile qualificazione in Conference League. I partenopei concludono la stagione tra i fischi. La prima frazione allo stadio Maradona è decisamente poco entusiasmante. Il risultato non si sblocca dopo i primi quarantacinque minuti di gioco e ilsembra essere la squadra più in palla dal punto di vista offensivo. Con il centrocampo dei salentini che marca quasi ad uomo, il giro palla dei partenopei risulta sterile. Un paio di ripartenze non concretizzate da Politano e Kvaratskhelia, poi poco altro per quanto riguarda la squadra di Francesco Calzona.