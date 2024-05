Napoli-Lecce 0-0 | le speranze europee degli Azzurri si spengono con un finale di stagione senza reti

(Di domenica 26 maggio 2024) Sito inglese: Ilha perso la sua piccola occasione di partecipare all’Europa la prossimadopo essere stato costretto allo 0-0 interno contro ilnell’ultima partita di Serie A delladomenica. Dopo un primo tempo poco brillante, ilha avuto l’occasione di vincere la partita nella ripresa, con Cyril Ngonge che si è avvicinato di più quando ha scosso la traversa. Patrick Dorgu aveva già spaventato glial 9?, sparando il primo tiro delsul palo di Alex Meret. Ildoveva vincere per salire al nono posto, ma invece è finito sotto il Torino, che ha perso 3-0 contro l’Atalanta recentemente incoronata campione di Europa League, a causa del suo record negli scontri diretti. Il Torino potrebbe ora guadagnarsi un posto per gli spareggi di Europa Conference League se la Fiorentina battesse l’Olympiacos in quellamercoledì.

