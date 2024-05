Napoli-Lecce 0-0 - Calzona | Partita che rappresenta la stagion - mi spiace per i tifosi

(Di domenica 26 maggio 2024) Francesco, tecnico del, è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della gara contro il, pareggiata per 0-0: “Questaè unazione dellae vissuta dalla squadra. Non posso dire altro se non che mi diper i nostri. Dal mio arrivo ce l’ho messa tutta e anche i calciatori a mia disposizione hanno dato tutto ciò che avevano. Purtroppo è andata così e sono rammaricato per non essere riuscito a fare di più. Ovviamente mi dianche dell’invenzioni sulla mia professionalità da parte di certi gossippari, ma è ok“. SportFace. .

Calzona : ”La squadra ha provato a fare quello che dicevo, perche’ mi devo dimettere se avevamo ancora la speranza di andare in Europa League. Se vedo una squadra che non mi ha seguito. Non sono venuto a Napoli per soldi” Francesco Calzona , allenatore del Napoli , ha parlato in Press Conference ... terzotemponapoli

Napoli, Calzona: "Da domani penso alla Slovacchia, la protesta dei tifosi è civilissima" - Napoli, calzona: "Da domani penso alla Slovacchia, la protesta dei tifosi è civilissima" - Il tecnico del Napoli Francesco calzona ha parlato a Dazn dopo lo 0-0 col Lecce che ha impedito ai suoi di sperare nella qualificazione in Conference League: `E` l`. calciomercato

Calzona: "Sceglierei Napoli altre 100mila volte. C'è dispiacere, la verità su Di Lorenzo" - calzona: "Sceglierei Napoli altre 100mila volte. C'è dispiacere, la verità su Di Lorenzo" - Il tecnico del Napoli ha parlato ai microfoni di DAZN: 'I ragazzi sono molto dispiaciuti per come è andata la stagione e per come è andata la partita di oggi'. areanapoli

Calzona a Dazn: "Siamo dispiaciuti per i tifosi. Sull'impegno dei giocatori non posso dire nulla - calzona a Dazn: "Siamo dispiaciuti per i tifosi. Sull'impegno dei giocatori non posso dire nulla - Francesco calzona, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita col Lecce. tuttonapoli