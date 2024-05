Napoli-Lecce 0-0 - azzurri fuori dall’Europa dopo 14 anni

(Di domenica 26 maggio 2024) Ilchiude in decima posizione la Serie A di quest'anno,lo scudetto della scorsa stagione Ilnon va oltre lo 0-0 contro ile chiude in decima posizione la Serie A di quest'anno,lo scudetto della scorsa stagione, ed èdall'Europaquattordici partecipazioni consecutive alle coppe. La partitaNella .

(Adnkronos) – Il Napoli non va oltre lo 0-0 contro il Lecce e chiude in decima posizione la Serie A di quest'anno, dopo lo scudetto della scorsa stagione, ed è fuori dall'Europa dopo quattordici partecipazioni consecutive alle coppe. Nella sfida al Maradona contro il Lecce già salvo la squadra di ... periodicodaily

Calcio: Gasperini, 'Napoli Sono legato all'Atalanta e lo sarò ancora' - Calcio: Gasperini, 'napoli Sono legato all'Atalanta e lo sarò ancora' - Roma, 26 mag. (Adnkronos) - "Quanto ho tentennato con il napoli Non è così, sono sempre stato molto concentrato sulle partite che doveva fare l'Atalanta, sull'Europa League, sulla Coppa Italia e sul ... lanuovasardegna

Napoli, Calzona: "Da domani penso alla Slovacchia, la protesta dei tifosi è civilissima" - napoli, Calzona: "Da domani penso alla Slovacchia, la protesta dei tifosi è civilissima" - Il tecnico del napoli Francesco Calzona ha parlato a Dazn dopo lo 0-0 col Lecce che ha impedito ai suoi di sperare nella qualificazione in Conference League: `E` l`. calciomercato

Gotti in conferenza stampa: “Nel primo tempo potevamo fare male al Napoli” - Gotti in conferenza stampa: “Nel primo tempo potevamo fare male al napoli” - Luca Gotti, allenatore del Lecce, ha parlato in Press Conference dopo il pari col napoli: "Per noi è stata una salvezza importante. Io non pensavo di fare ... iamnaples