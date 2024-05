Napoli-Lecce 0-0 - al Maradona vince la sfortuna | tre pali e reti inviolate

(Di domenica 26 maggio 2024), 26 maggio 2024 -hanno chiuso con un pareggio la loro stagione. Partenopei e salentini non sono riusciti a smuovere il risultato, rimasto fino alla fine sullo 0-0. Tantada ambo le parti, con i padroni di casa che hanno colpito per due volte il palo e gli ospiti che hanno sbattuto contro il legno per primi ad inizio gara. Le formazioni titolari Francesco Calzona sceglie il 4-3-3 come modulo di partenza del suo. Tra ic'è Meret, Di Lorenzo e Olivera sono i due terzini e Ostigard e Juan Jesus i due centrali di difesa. Anguissa, Lobotka e Cajuste compongono il trittico a metà campo, mentre in avanti Politano e Kvaratskhelia affiancano l'unica punta Simeone. Dall'altra parte Luca Gotti preferisce il 4-2-3-1.

