Napoli fuori dall’Europa dopo 14 anni | gli striscioni dei tifosi con le sconfitte più umilianti

(Di domenica 26 maggio 2024) La pessima stagione delsi è conclusa con il pareggio nell’ultima giornata contro il Lecce (0-0): il club azzurro è14. Inon hanno gradito il cammino della squadra e nel corso dell’ultima partita è andata in scena una contestazione:e cori contro i calciatori dele contro De Laurentiis. Le due curve hanno iniziato la partita in silenzio, poii primi 15? la curva A ha esposto lo striscione “di questa stagione fallimentare l’unica a salvarsi è la maglia, vada altrove chi per lei non ha dato battaglia”, poi i cori “Solo la maglia” e l’altro coro “Via da”. La contestazione La curva B ha esposto piccolicon le prestazioni piùdella stagione azzurra:-Fiorentina 1-3,-Empoli 0-1,-Inter 0-3,-Frosinone 0-4, Torino-3-0,-Atalanta 0-3, Empoli-1-0,-Bologna 0-2.

Battere il Lecce e poi sperare. In primo luogo che il Torino non vinca contro l`Atalanta, in secondo luogo che la Fiorentina sollevi il trofeo... calciomercato

Dopo 14 anni, il Napoli fallisce la qualificazione alle coppe europee: gli azzurri di Francesco Calzona non vanno oltre lo 0-0 in casa contro... calciomercato

L'Atalanta schianta il Torino 3-0 e spegne il sogno della Roma di qualificarsi alla Champions League: i nerazzurri scavalcano il Bologna e sono quarti. Il Napoli pareggia 0-0 col Lecce e chiude decimo: non può neanche sperare nella Conference League.Continua a leggere fanpage

LE PAGELLE/ Napoli-Lecce 0-0 - LE PAGELLE/ napoli-Lecce 0-0 - Il Lecce esce imbattuto dal "Maradona" e con un altro clean sheet benaugurante per il futuro. Squadra attenta e determinata come voleva Gotti. Ed ora, tutti in meritata vacanza. napoli ( di Pierpaolo ... leccezionale

Risultati Serie A, l’Atalanta frantuma il sogno Champions per la Roma: il Napoli finisce con un pareggio - Risultati Serie A, l’Atalanta frantuma il sogno Champions per la Roma: il napoli finisce con un pareggio - Si conclude con l’ennesimo flop la stagione del napoli che pareggia 0-0 contro il Lecce e termina l’annata da Campioni d’Italia in carica al decimo posto, fuori da tutte le coppe. Morte Schnellinger, ... milannews24

Napoli-Lecce 0-0, azzurri fuori dall'Europa dopo 14 anni - napoli-Lecce 0-0, azzurri fuori dall'Europa dopo 14 anni - Il napoli chiude in decima posizione la Serie A di quest'anno, dopo lo scudetto della scorsa stagione ... adnkronos