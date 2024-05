Napoli - degno finale di campionato | 0-0 in casa col Lecc - azzurri sommersi dai fischi

(Di domenica 26 maggio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiC’era traffico sulla tangenziale all’uscita di Fuorigrotta, e questo è sinonimo della vicinanza che, comunque, ha accompagnato una stagione ricca di rammarichi. Doveva essere la prosecuzione di un ciclo, e invece è stato il drammaticodi una bella favola.è vicina al, ma ora ci si aspetta un’inversione di rotta: le ultime notizie fanno ben sperare. Per l’ultimo atto di questosfortunato, il Maradona è pieno per salutare lo scudetto sulla maglia del, che si spera torni presto. Cori delle curve per un anno disgraziato: De Laurentiis ed i giocatori chiamati alle proprie responsabilità Dopo i primi minuti di marca, si avvicina ile: accompagnato da una cospicua e rumorosa tifoseria, ci prova Dorgu con un rasoterra di poco a lato quando il cronometro scocca l’ottavo minuto.

I tifosi azzurri non risparmiano critiche feroci alla squadra dopo il pesante 0-3 subito in casa dal l’Atalanta : “Servono rifondazione e gente con la testa giusta”. Non si placa la rabbia dei tifosi del Napoli dopo il pesante 0-3 subito in casa contro l’Atalanta , risultato che potrebbe rivelarsi ... napolipiu

Napoli, entra Osimhen al 65': l’accoglienza del Maradona - napoli, entra Osimhen al 65': l’accoglienza del Maradona - Al minuto 65 di napoli-Lecce, Victor Osimhen ha fatto il suo ingresso in campo: l'accoglienza dello Stadio Maradona per il nigeriano ... gianlucadimarzio

Pioli, futuro ancora in Italia Atalanta pista calda nelle quote, Napoli e Bologna alla finestra - Pioli, futuro ancora in Italia Atalanta pista calda nelle quote, napoli e Bologna alla finestra - Stefano Pioli lascia la panchina del Milan. Lo ha comunicato il club rossonero, interrompendo così un percorso di quasi cinque anni, coronato dal tricolore 2021/22.. calciomercato

MERCATO - Pioli, futuro ancora in Italia Atalanta pista calda nelle quote, Napoli e Bologna alla finestra - MERCATO - Pioli, futuro ancora in Italia Atalanta pista calda nelle quote, napoli e Bologna alla finestra - Stefano Pioli lascia la panchina del Milan. Lo ha comunicato il club rossonero, interrompendo così un percorso di quasi cinque anni, coronato dal tricolore 2021/22. E ora Nel tourbillon di panchine d ... napolimagazine