Napoli - cori e striscioni tifosi contro giocatori e De Laurentiis | Via da qu - solo la maglia FOTO

(Di domenica 26 maggio 2024) Rabbia deidelDedella formazione azzurra. Le due curve A e B hanno iniziato la partitail Lecce con il rumore del silenzio nel primo quarto d’ora, poi è stato esposto un primo striscione dalla curva A: “Di questa stagione fallimentare l’unica a salvarsi è la, vada altrove chi per lei non ha dato battaglia”, e contestualmente sono partiti ila” e “Via da”. La curva B ha poi risposto con alcuni piccoliche richiamano le prestazioni più umilianti di questo campionato orribile da campioni d’Italia:-Fiorentina 1-3,-Empoli 0-1,-Inter 0-3,-Frosinone 0-4, Torino-3-0,-Atalanta 0-3, Empoli-1-0,-Bologna 0-2.

