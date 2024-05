Napoli - contestazioni da Curva A e B | Avete giocato senza lottar - sarete a stento ricordati

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 26 maggio 2024) Clima teso al Maradona per-Lecce. Le curve contestano duramente squadra e società con striscioni e coreografie al vetriolo dopo la deludente stagione. Aria di contestazione al Maradona in occasione di-Lecce, ultima di campionato per gli azzurri. Il pubblico presente non ha lesinato critiche e sfoghi polemici nei confronti di squadra e società dopo una stagione largamente deludente. LaB ha esposto una coreografia con uno striscione di fuoco: “C’era un titolo da onorare mae…dal trionfo al tonfo, vi siamo grati ma a”. Un duro attacco airi, rei di non aver onorato il tricolore con la giusta grinta e impegno. Verso la società invece si è scagliata laA con un eloquente: “Di questa stagione l’unica a salvarsi è la maglia, vada altrove chi per lei non ha dato battaglia”.