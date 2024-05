Francesco Calzona commenta amaramente il deludente finale di stagione del Napoli , individuando alcuni problemi della rosa ma con fiducia per il futuro. Il tecnico del Napoli Francesco Calzona è intervenuto in conferenza stampa dopo il deludente pareggio interno contro il Lecce, facendo un’analisi ... napolipiu

Calzona : ”La squadra ha provato a fare quello che dicevo, perche’ mi devo dimettere se avevamo ancora la speranza di andare in Europa League. Se vedo una squadra che non mi ha seguito. Non sono venuto a Napoli per soldi” Francesco Calzona , allenatore del Napoli , ha parlato in Press Conference ... terzotemponapoli

Calzona a Dazn: "Siamo dispiaciuti per i tifosi. Sull'impegno dei giocatori non posso dire nulla - calzona a Dazn: "Siamo dispiaciuti per i tifosi. Sull'impegno dei giocatori non posso dire nulla - Francesco calzona, allenatore del napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita col Lecce. Partita che rappresenta un po' l'annata, ci avete provato in tanti modi ma il gol non è arrivato. tuttonapoli

Napoli, Calzona: "Perché avrei dovuto dimettermi Non è per soldi! Su Di Lorenzo e la contestazione dico che..." - napoli, calzona: "Perché avrei dovuto dimettermi Non è per soldi! Su Di Lorenzo e la contestazione dico che..." - Il napoli non va oltre lo 0-0 contro il Lecce e termina il suo campionato al decimo posto, alle spalle del Torino e fuori da ogni coppa europea. Dalla sala stampa. calciomercato

Francesco Calzona: siamo ai titoli di coda - Francesco calzona: siamo ai titoli di coda - calzona nella sua ultima conferenza stampa per il napoli dopo la partita con il Lecce Così calzona: “Non voglio parlare della catastrofe già ne ho parlato. Dopo la nostra uscita dalla Champions avevam ... 100x100napoli