Napoli Calzona | Non rinnego niente | ci ho messo tutto e ora torno in Slovacchia

Il Napoli termina la stagione con un pareggio. Mister Francesco Calzona saluta gli azzurri nel post gara. Si è chiuso con un pareggio la stagione per il Napoli di Francesco Calzona . La squadra azzurra non è andata oltre il punteggio di 0-0 nell’ultimo turno di Serie A contro il Lecce di Luca ... spazionapoli

Francesco Calzona, tecnico del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della gara contro il Lecce, pareggiata per 0-0: “Questa partita è una rappresentazione della stagione vissuta dalla squadra. Non posso dire altro se non che mi dispiace per i nostri tifosi. Dal mio arrivo ce l’ho ... sportface