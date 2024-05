Napoli - Calzona | Lecce? La partita l’abbiamo preparata benissimo Mai pensato di dimettermi

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 26 maggio 2024): ”La squadra ha provato a fare quello che dicevo, perche’ mi devo dimettere se avevamo ancora la speranza di andare in Europa League. Se vedo una squadra che non mi ha seguito. Non sono venuto aper soldi” Francesco, allenatore del, ha parlato in Press Conference dopo il pari col. Queste le sue parole:: ”Fino a due domeniche fa eravamo la squadra che ha creato più di tutti- Il 4-3-3 ti porta a essere abbastanza difensivo in fase di non possesso” “Non mi fossilizzo su un modulo, cerco le soluzioni per fare bene. Penso che questa squadra non abbia queste grandi caratteristiche per fare bene. Kvara e Politano sono esterni, Lobotka va in difficoltà col 4-2-3-1. Ngonge ha caratteristiche particolari.