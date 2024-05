Napoli - accordo trovato con Antonio Conte | ha scelto il Napol - è arrivato il sì

(Di domenica 26 maggio 2024) Il nuovo allenatore della SSCsarà. Ad annunciarlo il quotidiano Repubblica, il quale svela anche i dettagli dell’ormai raggiunto e in via di definizione: “Il summit di ieri sera trae il nuovo ds delGiovanni Manna ha dato l’esito sperato”. “Le parti hannol’economico (9 L'articolo .

Il Napoli è sempre più vicino ad Antonio Conte: cosa serve per la chiusura definitiva della trattativa e l'approdo del tecnico in azzurro.Continua a leggere . fanpage

Il Napoli fa sul serio per Conte, c’è l’ok di De Laurentiis: contratto triennale a 8 milioni complessivi a stagione - Il Napoli fa sul serio per conte, c’è l’ok di De Laurentiis: contratto triennale a 8 milioni complessivi a stagione - Il Napoli fa sul serio per antonio conte. Dopo aver incassato il ‘no’ da parte di Gian Piero Gasperini (sempre più vicino alla permanenza all’Atalanta), il club partenopeo sta affondando il colpo per ... okcalciomercato

Romano: "Conte focalizzato sul Napoli, è attratto dalla ricostruzione del club" - Romano: "conte focalizzato sul Napoli, è attratto dalla ricostruzione del club" - L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha fatto il punto sul possibile approdo sulla panchina partenopea di mister antonio conte. Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, sul proprio canale ... areanapoli

Sky – Napoli-Conte, 48 ore decisive per chiudere: cifre e dettagli, possibile arrivo anche per Oriali - Sky – Napoli-conte, 48 ore decisive per chiudere: cifre e dettagli, possibile arrivo anche per Oriali - Le prossime 48 ore sono decisive per l'approdo di antonio conte al Napoli. Ci sarà un incontro dove dovrebbero incastrarsi gli ultimi dettagli, accordo ad ... iamnaples