Nacho - settimane decisive per l’obiettivo dell’Inter? La decisione del Real Madrid!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 26 maggio 2024)Fernandez, la cui situazione di mercato è seguita con attenzione dall’Inter, è in scadenza di contratto con il. Il capitano della squadra spagnola deciderà nelle prossimequale scelta effettuare per il proprio futuro, consapevole delle strategie del suo club. IL PIANO –Fernandez è uno dei nomi più caldi per il reparto difensivoin vista della finestra estiva di calciomercato. Il capitano delle merengues, che ha militato per ben 13 anni nel club madrileno, si trova davanti a un bivio identico a quello sperimentato nella scorsa stagione. Il difensore spagnolo, infatti, è chiamato a scegliere al termine della stagione se proseguire per un altro anno alla corte di Carlo Ancelotti o approdare in una nuova piazza. La strategia delè molto chiara: per i giocatori di età più matura, come, Lucas Vázquez o Luka Modri?, si ragiona di anno in anno.