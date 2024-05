Mutui | andamento dei tassi fisso e variabile - l’impatto sulle famiglie italiane

(Di domenica 26 maggio 2024) Le previsioni sull’deidecidonoin ambito di. Le ultime notizie a riguardo. Negli ultimi mesi, il panorama deiin Italia ha registrato significative variazioni neidi interesse, sia per quanto riguarda ia tassoche quelli a tasso. Queste modifiche hanno avuto un impatto notevole, influenzando le decisioni future in materia di prestiti immobiliari., aggiornamenti suifissi e variabili – notizie.comLa Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi) ha evidenziato una progressiva riduzione deimedi praticati dalle banche per ia tasso. A marzo, il tasso medio è sceso al 3,69%, segnando una diminuzione significativa rispetto ai livelli medi superiori al 5% del 2023. Questa riduzione rappresenta un risparmio considerevole per leche decidono di accendere nuovio rifinanziare quelli esistenti.

