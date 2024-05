Mutui a tasso variabile - le previsioni parlano di una progressiva discesa

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 26 maggio 2024) Le rate deivariabili potrebbero continuare a scendere se, come preannunciato, alla prossima riunione della Bce del 6 giugno si dovesse decidere per il taglio dei tassi d’interesse. La Bce ha effettuato 10 rialzi consecutivi per tentare di porre un freno all’inflazione galoppante. Poi, fra fine 2023 e inizio 2024, i tassi sono stati lasciati fermi. Ora si attende, finalmente, l’inversione di tendenza definitiva che avrà ripercussioni immediate su gran parte dei prestiti e suiin calo Le rate dei vecchifisso che sono stati erogati fino a inizio 2022 resteranno invariate fino al termine del piano di rimborso. Le rate deisono invece lievitate fino al +78%. Il risultato: chi fino a prima dell’aumento a cascata dei tassi pagava una rata da 500 euro al mese è finito col pagare 890 euro.