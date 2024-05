Musetti-Galan - Roland Garros 2024 | orari - program -a, -tv, streaming

(Di domenica 26 maggio 2024) Lorenzofarà il proprio esordio domani, lunedì 27 maggio, nell’edizionedel. Sul campo-12, il toscano (testa di serie n.30) affronterà il colombiano Daniel Elahi. Sulla carta, una partita alla portata del carrarino, che però sta vivendo una fase di carriera non brillantissima. Non è un caso che sulla terra rossa non abbia convinto particolarmente.dovrà ritrovare quel tennis che l’anno scorso gli ha permesso di raggiungere nella capitale francese gli ottavi di finale, venendo poi nettamente sconfitto dallo spagnolo Carlos Alcaraz.

Lorenzo Sonego affronterà oggi Ugo Humbert al primo turno del Roland Garros 2024, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. In un altro momento della carriera, probabilmente avremmo considerato questo un buon matchup per Lorenzo sulla terra battuta di un Grand Slam. sportface

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI NARDI-MULLER (3° MATCH DALLE 11.00) 4-3 A zero il francese. 30-0 Slice e dritto lungolinea. 15-0 Prima vincente di Humbert. 4-2 Con la prima Sonego. 40-0 Servizio slice, dritto lungolinea perentorio!! 30-0 ACE (8°). oasport

Domani, lunedì 27 maggio, Matteo Arnaldi disputerà il suo primo incontro al Roland Garros 2024. Il ligure affronterà nel secondo match in programma sul campo Simonne Mathieu il francese Arthur Fils (n.29 del seeding). Una partita complicata per Arnaldi, al cospetto di uno dei giocatori più interessanti a livello internazionale, che vorrà fare bene davanti al pubblico di casa. oasport

Roland Garros, Lorenzo Sonego si ritrova al momento giusto ed elimina l’asso francese Humbert! - roland garros, Lorenzo Sonego si ritrova al momento giusto ed elimina l’asso francese Humbert! - Bentornato Lorenzo Sonego! Il piemontese si ritrova nel momento più importante della sua stagione, timbrando una bellissima vittoria al primo turno del ... oasport

Roland Garros - Day 2: ecco quando gioca Jannik Sinner. Tanta attesa per Rafael Nadal - roland garros - Day 2: ecco quando gioca Jannik Sinner. Tanta attesa per Rafael Nadal - 6 italiani in totale in campo nel corso della giornata. La scena sul Philippe-Chatrier è tutta per lo spagnolo e Alexander Zverev ... tennisworlditalia

Federer spinge Nadal: "Può fare un grande Roland Garros, sono un suo fan" - Federer spinge Nadal: "Può fare un grande roland garros, sono un suo fan" - "Nadal penso che possa fare un grande roland garros". A dirlo è Roger Federer, tifoso speciale dello spagnolo in vista della probabile ultima presenza a Parigi. Un fan speciale per Rafa, il rivale ... sport.sky