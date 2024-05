(Di domenica 26 maggio 2024)arbitraledelvalido per la 38esima giornata di Serie A 2023/24:delladel, valido per la 38esima giornata di Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitra Sozza.

Questi i principali episodi da MOVIOLA di Atalanta-Juventus , finale di Coppa Italia 2023-24, in programma mercoledì 15 maggio alle 21 allo. calciomercato

l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 37esima giornata di Serie A 2023/24: MOVIOLA Lecce-Atalanta l’episodio chiave della MOVIOLA del match tra Lecce e Atalanta, valido per la 37ª giornata della Serie A 2023/24. calcionews24

Moviola Atalanta Torino, l’episodio chiave del match - moviola atalanta Torino, l’episodio chiave del match - L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 38esima giornata di Serie A 2023/24: moviola atalanta Torino L’episodio chiave della moviola del match atalanta Torino, valido per la 38esima ... calcionews24

Paradosso Salernitana: numeri pessimi, ma quinto risultato positivo contro una big - Paradosso Salernitana: numeri pessimi, ma quinto risultato positivo contro una big - Da ricordare, infatti, anche il 2-2 dell'andata al termine di un match dominato per quasi 90 minuti, lo 0-0 col Torino di Juric e le prove di spessore assoluto contro Napoli, Juventus all'Arechi e ... tuttosalernitana

La Stampa - Il tridente di Montero è una bella novità. Chiesa si scopre in formato Nazionale - La Stampa - Il tridente di Montero è una bella novità. Chiesa si scopre in formato Nazionale - Su La Stampa: il tridente di Montero è una bella novità Chiesa si scopre in formato Nazionale. L'attaccante chiude la stagione con 10 reti, ... tuttojuve