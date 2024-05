Movida - gestori al contrattacco | I divieti così sono assurdi Bere seduti nei dehors è più sicuro che in strada

(Di domenica 26 maggio 2024) Milano – «Bisognerebbe ripristinare la legalità, soprattutto in certi luoghi, prima di aggiungere nuovi, e basterebbe riuscire a far rispettare le norme già esistenti. Questo è un provvedimento inutile, che mette nel mirino i soli pubblici esercizi, che sembrano l’unico assillo di questa amministrazione, senza riuscire a risolvere i problemi della sicurezza inné tantomeno perseguire l’obiettivo dichiarato di garantire il riposo dei residenti". Boccia senza appello l’ordinanza-coprifuoco che regolamenta orari dell’asporto e deinelle 12 zone più calde dellaCarlo Squeri, segretario di Epam, l’associazione provinciale milanese pubblici esercizi legata a Confcommercio. Eppure, rispetto alla bozza iniziale, qualche modifica che viene incontro alle osservazioni della categoria è stata introdotta: il divieto deiè stato posticipato dall’una di notte nei giorni feriali (invece che da mezzanotte e mezza) e dalle 2 nei weekend (invece che dall’1.

