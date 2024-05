Mountain bike | Tom Pidcock trionfa a Nove Mesto Quattordicesimo Avondetto

(Di domenica 26 maggio 2024) Prima gara della stagione nelle World Series dinel cross country per Tomed arriva subito la prima vittoria per il campione del mondo in carica chein quel di. Sul terreno della Repubblica Ceca il corridore della Ineos Grenadiers è riuscito a spuntarla nel duello di lusso contro il campionissimo svizzero Nino Schurter, che si è arreso a 32” di ritardo. A completare il podio troviamo l’altro svizzero Marcel Guerrini, poi nella top-5 anche il britannico Charlie Aldridge e il francese Mathis Azzaro. In casa Italia il migliore è Simoneche chiude, poco più dietro Juri Zanotti e Filippo Fontana, rispettivamente sedicesimo e diciassettesimo.

Prato, 21 maggio 2024 – Dopo oltre un mese Leonardo Paez è tornato sul gradino più alto del podio e lo ha fatto a modo suo, in una gara a cui non aveva mai partecipato, la Marathon dell’Appennino in Liguria. L’ex iridato del mountain bike non ancora al meglio della condizione dopo i malanni accusati è tornato protagonista al suo debutto nella classica del calendario ligure. sport.quotidiano

Terza tappa per le World Series di mountain bike, primo appuntamento europeo in quel di Nove Mesto in Repubblica Ceca. Nella prova olimpica del cross country al femminile ad imporsi è la campionessa del mondo in carica, la transalpina Pauline Ferrand Prevot. oasport

Capraia e Limite (Firenze), 26 maggio 2024 – Un ciclista è caduto in una zona impervia del Montalbano nel comune di Capraia e Limite, infortunandosi lungo un sentiero. Per salvarlo sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli. lanazione

