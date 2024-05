Motomondiale | Gp Catalunya Alonso vince in Moto3

(Di domenica 26 maggio 2024) Il colombiano ha preceduto in volata gli spagnoli Ortolà e Rueda BARCELLONA (SPAGNA) - Il colombiano David(CF Moto), con il tempo di 32'25"084 ha vinto il GP didiprecedendo, in una volata entusiasmante, gli spagnoli Ivan Ortolà (Ktm, +0"242) e Josè Antonio Rueda (Ktm, +0"51 .

