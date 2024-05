MotoGP oggi in tv - GP Catalogna 2024 | orari warm-up e gar - streami -g, diretta -ky, differita TV8

(Di domenica 26 maggio 2024), domenica 26 maggio, assisteremo al sesto appuntamento del Motomondiale. Sulla pista di Barcellona, in, lo spettacolo non mancherà di certo su uno dei tracciati in cui avere un buon bilanciamento in tutti gli aspetti sarà fondamentale. I piloti saranno chiamati a una prova complicata, dovendo trovare anche il giusto equilibrio tra prestazione e la gestione delle gomme. LALIVE DI-UP E GARA DIALLE 9.40 E ALLE 14.00 Francesco Bagnaia dovrà assolutamente riscattarsi dopo quanto accaduto ieri nella Sprint Race della classe regina. L’errore nell’ultima tornata, quando aveva la vittoria in pugno, è stato molto pesante dal punto di vista psicologico e della classifica. Per questo, l’unica cosa che potrà fare Pecco sarà quella di vincere la gara domenicale senza se e senza ma. Il GP di, sesto round di Moto3, Moto2 e di, sarà trasmesso interamente in tv da Sky Sport(208) e da Sky Sport Uno (201).

