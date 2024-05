MotoGp - la gara di oggi in diretta Gp di Catalogna live

(Di domenica 26 maggio 2024) Roma, 26 maggio 2024 – Laa Barcellona. Il Gp diindalle 14. Aleix Espargaro (Aprilia) parte davanti a Pecco Bagnaia (Ducati), chiude la prima fila Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse). Nella Sprint di ieri pomeriggio Espargaro ha beffato Bagnaia, che è al terzo ritiro consecutivo negli ultimi anticipi del sabato. Pecco è caduto all'ultimo giro e ha un conto aperto con la pista di Barcellona dove era caduto anche l`ultima volta, nel 2023, ma dopo due curve, finendo per essere travolto da Binder. Bagnaia è scattato davanti al via, duellando con un arrembante Acosta, rientrando in corsa per il podio dopo essere stato superato anche da Raul Fernandez e Binder. Pecco ha sbagliato in vista del traguardo, quando poteva gestire un vantaggio di sette decimi su Espargaro, che si è ritrovato a festeggiare al suo posto, davanti al suo pubblico. Classifica piloti – Calendario LainMoto3 Il colombiano David Alonso (CF Moto), con il tempo di 32'25"084 ha vinto il GP di Catalunya di Moto3 precedendo, in una volata entusiasmante, gli spagnoli Ivan Ortolà (Ktm, +0"242) e Josè Antonio Rueda (Ktm, +0"513).

