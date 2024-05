MotoGP | in Catalogna vince Bagnaia davanti a Martin

(Adnkronos) – Torna al successo Pecco Bagnaia proprio nel Gp Catalunya 2024 spezzando il tabù Barcellona, dove non aveva mai vinto, nella Sprint è caduto ieri mentre era in testa all'ultimo giro e l'anno scorso era stato protagonista di un terribile incidente. webmagazine24

Non è un semplice sorpasso, bensì un gesto mirato per buttarsi finalmente il passato alle spalle. Francesco Bagnaia ha trionfato in occasione del GP della Catalogna, sesto appuntamento del Motomondiale 2024 di MotoGP, imponendosi finalmente su una pista, quella del Montmelò, che nel passato recente gli aveva riservato svariati problemi.

