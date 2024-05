MotoGP - GP Catalogna 2024 | Bastianini il più veloce nel warm up

(Di domenica 26 maggio 2024) Eneavola nelup prima della gara del GP didel mondiale di, in programma alle ore 15.00 italiane di domenica 26 maggio. Il pilota della Ducati ufficiale fa segnare il miglior tempo in 1’39?505, precedendo la KTM di Pedro Acosta e l’Aprilia di Maverick Vinales. Quarto tempo invece per Marc Marquez a bordo della Ducati del Team Gresini, quinto un altro ducatista, Jorge Martin. Francesco Bagnaia, dopo la caduta a poche curve dal traguardo nella gara sprint di sabato, chiude quattordicesimo con la seconda Ducati ufficiale. COME VEDERE LA GARA IN TV I RISULTATI DELLA GARA SPRINT SportFace. .

Per quanto si è visto sino ad ora, l'Aprilia sembra la moto più pronta al Montmelò, ma la Ducati ha dimostrato di poter competere per pole position e vittoria nella SR. Sarà così anche sulla lunga distanza? Aleix Espargarò vuole completare il bis, proprio come un anno fa…

Si chiude qui, dunque, il turno mattutino della MotoGP. Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle ore 14.00 per la gara. Sarà un GP di fuoco al Montmelò!

Bastianini, dal Warm Up un bell'auspicio per la gara in Catalogna - Bastianini, dal Warm Up un bell'auspicio per la gara in catalogna - I piloti della motogp™ accendono la domenica mattina al Circuit de Barcelona-Catalunya con il Warm Up del Gran Premio Monster Energy di catalogna. Al termine di questi dieci minuti pre gara davanti a ... motogp

I tre piloti saliti sul podio hanno raccontato come hanno vissuto la Sprint, mentre Francesco Bagnaia a terra anche col morale - I tre piloti saliti sul podio hanno raccontato come hanno vissuto la Sprint, mentre Francesco Bagnaia a terra anche col morale - Ci proveremo”. Per Acosta la Sprint più difficile finora Quale migliore modo per festeggiare il compleanno, se non tornando sul podio della motogp Pedro Acosta oggi ha compiuto vent’anni ed è stato ... insella

MotoGp, Catalogna, Bastianini vola nel warm up - motogp, catalogna, Bastianini vola nel warm up - Enea Bastianini ha ottenuto il miglior tempo al termine del warm up del GP di catalogna. Il ducatista ufficiale in 1'39"505 ha preceduto la KTM di Padro Acosta e l'Aprilia di Maverick Vinales. Quarto ... napolimagazine