MotoGP - Davide Tardozzi estasiato | Stiamo vivendo delle gare incredibili

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 26 maggio 2024) Non può che essere soddisfattoal termine del GP della Catalogna, sesta tappa del Motomondiale 2024 andata in scena sul tracciato del Montmelò. Dopo una gara a dir poco roboante Francesco “Pecco” Bagnaia ha conquistato il primo posto, precedendo la Pramac di Jorge Martin e la Gresini di Marc Marquez, due piloti che si sono resi artefici di due straordinarie rimonte, rispettivamente dalla settima e dalla quattordicesima casella. Il Team Manager della Ducati, intercettato dai microfoni di Sky Sport Italia, ha analizzato a caldo quanto visto in pista, commentando anche il super sorpasso di Pecco su Martin in curva 5: “Pecco? Per fortuna è un bel pazzo.