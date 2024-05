MotoGP Catalogna | un grande Bagnaia rimonta e vince

(Di domenica 26 maggio 2024) Un formidabile Peccotrionfa a Barcellona, superando Martin e Marc Marquez. Il campione del mondo riesce finalmente a sfatare il tabù del Montmeló, lasciandosi alle spalle il grave incidente di 9 mesi fa e la caduta nella Sprint Race di ieri, ottenendo la sua prima vittoria in. Aleix Espargaro si piazza al 4° posto, seguito da Di Giannantonio e Raul Fernandez. Acosta, scivolato mentre era in seconda posizione, chiude al 14° posto. L'articolo proviene da The Social Post. .

MotoGP, Bastianini il più veloce nel warm-up del Montmelò. Poi Acosta e Vinales - motogp, Bastianini il più veloce nel warm-up del Montmelò. Poi Acosta e Vinales - A far registrare il miglior tempo è stato Enea Bastianini, in 1’39.505. L’italiano ha preceduto Pedro Acosta e Maverick Vinales. Quinto Jorge Martin, mentre bagnaia ha chiuso quattordicesimo. motogp, ... tag24

