MotoGp Catalogna - trionfa Bagnaia

(Di domenica 26 maggio 2024) 14.44 Francescovince a Barcellona davanti a Jorge Martin. Sul podio Marc Marquez, partito 14° in griglia. Espargaro sbaglia lo start,va in testa seguito da Acosta. Martin comincia la rimonta, implacabile. Mentre Acosta passa,il capofila iridato si fa sotto, li salta entrambi e prende margine. Verso metà gara errore di Acosta che va per terra e dà via libera a. Impressionante la progressione di Pecco nell'ultimo terzo di gara: chiude il margine su Martin, lo passa ai -6 giri e