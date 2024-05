MotoGp - Bagnaia trionfa a Barcellona dopo la battaglia con Martin e accorcia in classifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI F1 DALLE 15.00 14.48 Grazie per averci seguito amici di OA Sport e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 14.47 Bastianini, a causa di una ulteriore penalità, è stato retrocesso in diciottesima posizione. oasport

-1 Adesso Pecco deve scacciare gli spettri. -1 Inizia l'ultimo giro, Bagnaia ha 1?5 su Martin. -2 Espargarò non molla, sembra volerci riprovare su Marquez per il podio. -2 Dopo quanto accaduto ieri, dovremo trepidare sino alla bandiera a scacchi… -2 UN SECONDO di vantaggio per Bagnaia.

