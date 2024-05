MotoGP - Bagnaia si rialza da Campione e vince il GP di Catalogna! Sul podio Martin e Marquez

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 26 maggio 2024) Francescoreagisce daalla batosta di ieri eil Gran Premio di2024, sesto round stagionale del Mondiale. 21° successo in top class (31° complessivo nel Motomondiale) e terza affermazione dell’anno per Pecco, che rimedia dunque almeno parzialmente al pesante zero della Sprint restando in corsa per la tripletta iridata e sfatando la maledizione del Montmelò (non aveva mai fatto meglio di 5° in gara). Il piemontese della Ducati Factory questa volta è stato impeccabile dalla prima all’ultima curva, gestendo in maniera intelligente le gomme e venendo fuori alla distanza per poi fare la differenza sullo spagnolo Jorgenella seconda metà della corsa.