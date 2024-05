MotoGP - Bagnaia accieca con lampi di luc - ma deve trovare costanza per impensierire un maturo Martin

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 26 maggio 2024) Sfatato il tabù o spezzata la maledizione, fate voi. Francescoera con il morale sotto i tacchi dopo l’errore nella Sprint Race al Montmeló (Spagna). L’errore all’ultimo giro, in curva-5, era costato 12 punti e soprattutto era stato molto pesante per il morale del piemontese. Perdere una gara già vinta fa male e rile energie mentali per oggi non era semplice. L’ha fatto Pecco e, con classe, zittendo i soliti detrattori prontissimi a sparare sul due-volte iridato reo di non ispirare così grande consenso per il suo modo di correre.