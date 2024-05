(Di domenica 26 maggio 2024) E sono quattro. Il colombianosi è imposto in maniera autorevole nel GP dell Catalogna, sesto appuntamento del2024 di. Sul circuito delil colombiano, in sella alla CFMOTO del Team Aspar ha fatto vedere tutto il suo talento e con questa quarta vittoria stagionale balza in vetta al campionato. Tappa e maglia, dunque, perche ha preceduto gli spagnoli Ivan Ortola, autore della pole-position, sulla KTM MT Helmets – MSI di 0.242 e José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), protagonista di una chiusura di gara pazzesca, con il giro veloce di 1:46.748, a 0.513 dal leader. Una top-5 completata dall’olandese Collin Veijer (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) a 0.560 e dall’ibericoMunoz (KTM BOE Motorsports) a 1.648. Solo sesto Dani Holgado che, con questo piazzamento, ha perso la vetta della classificain favore di(104 punti rispetto ai 118 del colombiano), dovendo fare i conti con un calo di prestazione nell’ultima parte del GP evidente.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 11.40 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e vi rimandiamo alla gara della Moto2 alle 12.15 e MotoGP alle 14. oasport

Moto3 Catalogna, Alonso non si ferma: vince la quarta gara dell'anno ed è leader del Mondiale - moto3 Catalogna, Alonso non si ferma: vince la quarta gara dell'anno ed è leader del Mondiale - Il colombiano trionfa con una corsa magistrale. Ortola e Rueda completano il podio. Holgado è sesto e scavalcato in classifica. Ottimo Lunetta, settimo, migliore degli italiani; nono Farioli ... gazzetta

Moto3, David Alonso trionfa al Montmeló e vola in testa al Mondiale. Lunetta e Farioli in top-10 - moto3, david Alonso trionfa al Montmeló e vola in testa al Mondiale. Lunetta e Farioli in top-10 - E sono quattro. Il colombiano david Alonso si è imposto in maniera autorevole nel GP dell Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale 2024 di moto3. Sul ... oasport

di Tommaso Pelizza @pelizza_tommaso - di Tommaso Pelizza @pelizza_tommaso - david Alonso vince anche a Barcellona e sale a 4 vittorie stagionali, prendendosi anche la testa del mondiale piloti. p300