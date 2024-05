(Di domenica 26 maggio 2024) La Russia hato la conquista di unnell'orientale, continuando la sua lenta avanzata in questo settore del fronte dove si svolge la maggior parte dei combattimenti nonostante un'altra offensiva russa sia in corso nel nord-est. "Le unità del gruppo militare occidentale hanno liberato la città di Berestové in seguito al successo delle operazioni di combattimento", ha affermato il ministero della Difesa russo. La località è al confine tra le regioni di Kharkiv e Lugansk. Ieriavevato la cattura deldi Arkhangelské, sempre a est. .

Mosca rivendica presa di un altro villaggio in est Ucraina - Mosca rivendica presa di un altro villaggio in est Ucraina - La Russia ha rivendicato la conquista di un altro villaggio nell'Ucraina orientale, continuando la sua lenta avanzata in questo settore del fronte dove si svolge la maggior parte dei combattimenti non ... ansa

Papua Nuova Guinea, frana travolge un villaggio: l'Onu teme 670 vittime - Papua Nuova Guinea, frana travolge un villaggio: l'Onu teme 670 vittime - Papua Nuova Guinea, frana travolge e seppellisce un villaggio: almeno 670 morti, sommerse oltre 150 case ... informazione

Strage in Papua Nuova Guinea, frana su un villaggio: 700 vittime - Strage in Papua Nuova Guinea, frana su un villaggio: 700 vittime - PORT MORESBY Potrebbero essere più di 670 le vittime della frana che l’altro ieri ha travolto il villaggio di Kaokalam, nella provincia di Enga, circa 600 chilometri a nord-ovest della capitale Port M ... corrieredellacalabria