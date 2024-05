Morto marito dell’eurodeputata Francesca Donato | Lo hanno ucciso

Il marito della nota eurodeputata è stato trovato morto a Palermo. La vittima si trovava nella propria auto nella zona di via Ugo La Malfa. Il cadavere dell’uomo sarebbe stato trovato con una fascetta stretta attorno al collo. tvzap

Claudio Tempesta, morto il dj e stilista: sconfitto dalla malattia, riviera romagnola in lutto - Claudio Tempesta, urbinate doc, deejay di fama internazionale, icona delle discoteche glamour di mezzo mondo, che ha fatto ballare intere generazioni partendo dal piccolo ma vibrante ... leggo

MotoGp, Bagnaia trionfa a Barcellona dopo la battaglia con Martin e accorcia in classifica - MotoGp, Bagnaia trionfa a Barcellona dopo la battaglia con Martin e accorcia in classifica - Francesco Pecco Bagnaia torna a vincere e accorcia nella classifica del Mondiale di MotoGp. Il pilota della Ducati ha trionfato sul circuito di Montmelò precedendo Jorge Martin, leader della stagione, ... ilfattoquotidiano

Angelo Onorato, telecamere di sorveglianza avvalorano la tesi del suicidio. Disposta l'autopsia - Angelo Onorato, telecamere di sorveglianza avvalorano la tesi del suicidio. Disposta l'autopsia - Il Range Rover dell'architetto Angelo Onorato, marito dell'europarlamentare Francesca Donato trovato morto in auto in circostanze enigmatiche, era parcheggiato in un punto cieco tra due telecamere di ... ilmessaggero