Morto in auto a Palermo - spunta una lettera della vittima | L' avvocato sa tutto

(Di domenica 26 maggio 2024)unadi Angelo Onorato, marito dell'eurodeputata Francesca Donato, trovatoin. L'uomo, architetto titolare di un negozio di arredamenti, avrebbe scritto alla famiglia che stava affrontando un momento difficile e che se gli fosse successo qualcosa si sarebbero dovuti rivolgere all'"che conosce tutta la situazione". Il legale, un tributarista, è stato sentito ieri dalla Polizia. Nel biglietto ci sarebbero anche indicazioni generiche su chi avrebbe potuto danneggiarlo. Tutte le piste restano aperte, ma la moglie è sicura: "Me l'hanno ucciso". Anche la figlia sui social ha ribadito questa tesi: "Mio papà non si è suicidato, nessuno osi dirlo". Ora gli investigatori sono al lavoro per ricostruire le ultime ore dell'uomo. La Polizia scientifica è stata sul luogo del ritrovamento del cadavere, tutta la notte, per i rilievi del caso. E al vaglio ci sono le immagini di due telecamere di sorveglianza che potrebbero aver ripreso quanto accaduto.

Incidente ieri sera in territorio di Martina Franca. Lo scontro tra un’automobile ed un cinghiale ha provocato la morte dell’animale mentre l’auto è semidistrutta. Non risultano gravi conseguenze al 47enne alla guida della vettura. noinotizie

Ancora un incidente stradale mortale, stavolta a Castellammare di Stabia. Nello scontro tra uno scooter e un'auto, un 19enne è morto sul colpo. Denunciata la 26enne che era al volante, senza patente. L'incidente è avvenuto in via Ripuaria. today

