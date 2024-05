Morto in auto a Palermo - al vaglio le immagini di due telecamere E spunta una lettera

(Di domenica 26 maggio 2024) Emergono nuovi dettagli sul decesso di Angelo Onorato, l'architetto 56enne marito dell'europarlamentare Francesca Donato, trovato senza vita in un'. Aldegli inquirenti ci sono ledi duedi videosorveglianza: nonostante il suv della vittima fosse parcheggiato in un punto cieco, è evidente che nessun veicolo si sia fermato nei suoi pressi perché tutte le macchine "filmate" sono passate in un tempo incompatibile con una sosta. Né è stato ripreso alcun passante a piedi. Le circostanze avvalorerebbero la tesi del gesto estremo, tranne ipotizzare che il killer si sia allontanato arrampicandosi sul muro, alto almeno due metri, che delimita l'strada per evitare di essere ripreso.

