Morte Onorato - spunta una lettera | L’Avvocato sa tutto

(Di domenica 26 maggio 2024) Emergono i primi tasselli sulladi Angelo, marito dell’eurodeputata Francesca Donato, trovato senza vita ieri a Palermo. – credit: Ansa Ci sono varie piste sulladi Angelo Donato, architetto e titolare di un negozio di arredamenti trovato morto ieri, sabato 25 maggio, all’interno della sua auto a Palermo, in zona via Ugo La Malfa. Secondo moglie e figlia non si tratterebbe di suicidio, ma di un omicidio: a distanza di 24 ore sono diversi gli elementi che potrebbero avvalorare questa tesi. A partire da unache l’uomo avrebbe lasciato al suo avvocato e da un avvertimento: Angelo Donato prima dell’accaduto avrebbe scritto unaalla sua famiglia, facendo trapelare dei dettagli che potrebbero aiutare a sbrogliare il caso. Scomparso per ore, a un parente aveva detto: “Vado a risolvere una questione” È stato ritrovato senza vita al posto di guida della sua auto, con una fascetta di plastica intorno al collo e senza alcuna evidenza di ferite di arma da fuoco sul cadavere.