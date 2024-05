Morte Onorato - le telecamere avvalorano la tesi del gesto volontario

Cominciano le indagini per la morte dell’imprenditore Angelo Onorato, marito della eurodeputata Francesca Donato. Che è stata a lungo interrogata dalle Forze dell’Ordine ieri sera, insieme alla figlia ventenne Carolina. L’uomo è stato ritrovato morto in macchina, con una fascetta legata al collo e la cintura ancora allacciata. metropolitanmagazine

Emergono i primi tasselli sulla morte di Angelo Onorato, marito dell’eurodeputata Francesca Donato, trovato senza vita ieri a Palermo. Morte Onorato, spunta una lettera: “L’Avvocato sa tutto” – credit: Ansa Ci sono varie piste sulla morte di Angelo Donato, architetto e titolare di un negozio di arredamenti trovato morto ieri, sabato 25 maggio, all’interno della sua auto a Palermo, in zona via Ugo La Malfa. ilcorrieredellacitta

Morte marito Donato,proseguono rilievi - morte marito Donato,proseguono rilievi - Sono proseguiti per tutta la notte i rilievi della polizia sul luogo dove è stato trovato morto in auto a Palermo con una fascetta stretta al collo l'architetto Angelo onorato,titolare di un negozio ... servizitelevideo.rai

Angelo Onorato, telecamere di sorveglianza avvalorano la tesi del suicidio. Autopsia domani o martedì - Angelo onorato, telecamere di sorveglianza avvalorano la tesi del suicidio. Autopsia domani o martedì - Il Range Rover dell'architetto Angelo onorato, marito dell'europarlamentare Francesca Donato trovato morto in auto in circostanze enigmatiche, era parcheggiato in un punto cieco tra ... ilgazzettino

Palermo: indagini sulla morte di Angelo Onorato, la moglie Francesca eurodeputata non crede a ipotesi suicidio - Palermo: indagini sulla morte di Angelo onorato, la moglie Francesca eurodeputata non crede a ipotesi suicidio - "Angelo non s'è ammazzato". Per Francesca Donato, eurodeputata della Democrazia Cristiana, l'ipotesi del suicidio per motivare la morte del marito, imprenditore 54enne che lei stessa, ieri, ha ritrova ... rtl