Morte Onorato - in una lettera a un amico avvocato i problemi economici

(Di domenica 26 maggio 2024) (Adnkronos) – Proseguono le indagini sulla morte di Angelo Onorato, marito dell'eurodeputata Francesca Donato trovato morto ieri con una fascetta stretta al collo all'interno della sua auto in una bretella di viale Regione Siciliana a Palermo. Ascoltate fino a tarda sera alla Squadra mobile di Palermo la moglie e la figlia ventenne, Carolina.

L’unico punto fermo finora emerso sulla morte dell’imprenditore Angelo Onorato lo indica il medico legale, che alla fine dell’ispezione annota: «Morte per soffocamento». Che cosa sia successo tra le 11 e le 15 al marito dell’eurodeputata Francesca Donato è ancora tutto da chiarire. open.online

