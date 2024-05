Morta in ospedale ad Arezzo | Asl e due medici condannati a risarcire la famiglia per diagnosi sbagliata

(Di domenica 26 maggio 2024) Cinzia Patricoloa 47 anni, sentenza del giudice civile dicondanna Asl e duei familiari con una importante somma perché lasarebbe stata. Non era una pancreatite ma una occlusione intestinale che nel giro di 11 ore dall’accesso al pronto soccorso del San Donato – accusava dolori al ventre – portò all’arresto cardiaco e dopo altre 6 ore ci fu il decesso della donna. Era il 2017 e la tragedia suscitò grande commozione. L’avvocato Donata Pasquini per lapresentò esposto alla procura: il procedimento penale si è concluso con un nulla di fatto mentre il processo civile adesso sfocia nella sentenza del giudice Carmela Labella che evidenzia imprudenze, omissioni e imperizie nell’accertamento e cura e impone il risarcimento ad azienda sanitaria e, in solido, aiche seguirono la donna, verso genitori, sorella e compagno di Cinzia.

Arezzo, 11 maggio 2024 – Ha perso la vita ad appena vent’anni in un tragico incidente stradale avvenuto questa notte, 11 maggio, nell’Aretino. La vittima è Paolo Berbeglia, militare in organico al Reggimento Genio Ferrovieri, reparto di stanza a Castelmaggiore (Bologna), dove il giovane prestava servizio da pochi mesi. lanazione

Le indagini condotte dai carabinieri non hanno ancora fornito certezze sulle cause dell’incidente, dove il giovane militare, Paolo Berbeglia, di soli 21 anni, ha perso la vita in, località Ruscello, nella notte tra venerdì e sabato. lortica

