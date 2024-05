Montemesola - restaurato a mano da un Confratello artigiano il portale della Chiesa del SS Rosario

(Di domenica 26 maggio 2024) Tarantini Time QuotidianoSi è concluso il primo interventonuova amministrazioneConfraternita del SS., con il restauro deldell’omonima. L’ultimo intervento sulla porta risale al 2002. Particolarmente invecchiata da tempo e intemperie, la struttura è stata restaurata completamente ada unche ha preferito non rendere pubblico il suo nome. I lavori sono durati circa un mese e sono stati ultimati ieri con la collocazioneporta sull’ingresso principale, mentre continuano quelli di miglioramentoporta secondaria con ingresso da via Paisiello.

