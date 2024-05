Montare gli albumi a neve senza frusta | scopri come si fa!

(Di domenica 26 maggio 2024) Avete mai pensato digliutilizzare una? Ci sono molte ricette che richiedono questo passaggio, ma cosa fare se non si hanno le fruste elettriche a disposizione? Di solito, si ricorre allaa mano, ma se non si ha nemmeno quella?amo insiemeglila! Pronte? Via!gliè Possibile, eccoPrepariamoci perché, perglicon una forchetta, servirà molta pazienza. Ecco cosa vi occorre: Forchetta e Contenitore: Procuratevi un contenitore capiente e una forchetta. Separare gli: Aprite le uova e separate i tuorli dagli. Mettete questi ultimi nel contenitore. Movimenti Circolari: Con la forchetta, fate dei movimenti circolari ampi,quando preparate una frittata, magari inclinando leggermente il contenitore. In questo modo, gliinizieranno a diventare soffici e spumosi.

