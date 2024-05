Monsummano Terme - a Sgherri la vittoria e a Del Cucina il titolo toscano juniores

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024)(Pistoia), 26 maggio 2024 - Splendida volata in Piazza Giuseppe Giusti ada parte di un ristretto plotoncino di corridori a conclusione del Trofeo Marino Romani-Mem.Luigi Scrima, prova valevole per il Campionato. Ha vinto il marchigiano Giacomoal secondo successo stagionale in maglia Vangi Il Pirata Sama di Calenzano, società alla sua nonain questa sua brillante annata, davanti all’umbro Cornacchini ed aldella provincia di Arezzo Riccardo Deldella Mekap Junior Team di Loro Ciuffenna, che ha conquistato con la medaglia di bronzo la maglia di campione2024. Unaggiungiamo che Delmerita ampiamente perché in questa stagione pur non avendo ancora vinto come è successo qui in Valdinievole, è stato il più regolare e costante tra glitoscani ottenendo ben 4 secondi posti oltre al terzo che gli è valso il