Mister Parkinson e sorella cecità - il commovente video messaggio di Vincenzo Mollica su Instagram

(Di domenica 26 maggio 2024) Roma, 26 maggio 2024 – Ungarbato, delicato e persino ironico (nonostante un tema delicato: la sua precaria salute) come è tipico del personaggio. Un brevepubblicato suche sta commuovendo. Ad averlo postato sul suo profilo social è. “Spero ardentemente chemi lascino in pace almeno là, in quel punto preciso dove comincia l’eternità”. Il post, postato qualche giorno fa, dal titolo “Verso l’eternità” sta raccogliendo migliaia di like e commenti, anche da parte di molti artisti e colleghi (oltre a tanta gente comune – la paginadiha 177mila followers), che nel corso degli anni hanno saputo apprezzare le doti di giornalista e critico diVisualizza questo post suUn post condiviso da(@, in piedi, nel giardino di casa ha recitato queste semplici parole (paiono quasi una poesia) inquadrato dallacamera di uno smartphone.