Minaccia i coinquilini e finisce a botte | ma loro sono in tre - 50enne accoltellato

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 26 maggio 2024) Caos in un appartamento alla periferia di Aprilia teatro di una maxi rissa tra inquilini, peraltro tutti colleghi di lavoro. Un uomo di 50 anni è finito in Ospedale con gravi ferite: concluse le indagini, in trefiniti denunciati. Cosa è successo. Lite in periferia,– (ilcorrieredellacitta.com)Dividevano casa e lavoro. Poi però, una sera, gli equilibri fra il grupposaltati e in quell’appartamento dove vivano insieme è scoppiato il finimondo. Forse per problemi pregressi, forse per un raptus dettato dalla concitazione del momento, sta di fatto che nell’abitazione i quattrofiniti alle mani: uno diha estratto anche un coltello, prima di essere picchiato dagli altri tre che in qualche modo hanno provato, inizialmente, a difendersi. Per poi andarci giù in modo pesante. Lite e rissa nella casa ad Aprilia:con gravi ferite in Ospedale Ma andiamo con ordine.