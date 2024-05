Milanmania | i fischi di San Siro e i dubbi su Fonseca - Furlani e Cardinale si giocano tutto sul mercato|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 26 maggio 2024) 2024-05-26 10:00:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Si è chiusa, finalmente, una stagione deludente per il Milan e i milanisti. Secondo posto, a troppi punti dal primo, con la squadra che in ogni competizione disputata non si è nemmeno avvicinata a provare a vincere qualcosa. Si volta pagina, sperando di poter entrare in un capitolo più avvincente della storia del Club: ma proprio su questo punto c’è preoccupazione da parte del popolo rossonero. Tra i vari dati da analizzare c’è sicuramente quello dei gol. 99 quelli realizzati, di cui 76 in campionato: tanti. Dall’altra parte quelli subiti fanno paura: 69 in totale, di cui 49 in Serie A in 38 partite. La Società dovrà lavorare molto per migliorare questo dato, andando a rinforzare come si deve il centrocampo, oltre che la difesa. Su questo aspetto dovrà lavorare tanto e bene il prossimo tecnico,, cui servirà restituire al Milan una fase difensiva degna di questo nome.