Milan - Pioli | Le emozioni resteranno per sempre Non vi dimenticherò

(Di domenica 26 maggio 2024)o, 25 maggio 2024 – In un clima di festa mista a commozione per gli addii di tre pedine fondamentali del presente rossonero come Simon Kjaer, Olivier Giroud e mister Stefano– osannato da San Siro e accerchiato e abbracciato dai suoi ragazzi prima della gara – ilchiude il suo campionato pareggiando 3-3 con la Salernitana. Tutto sembrava essersi messo in discesa per i rossoneri, che al 22’ hanno aperto le danze con il gol di Leao, bravo ad approfittare del clamoroso errore di Fiorillo e depositare la palla in rete a porta di fatto sguarnita.