Milan - Olivier Giroud saluta con un’ultima girata da sogno | tutti i voti

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 26 maggio 2024) Ultima partita con la maglia delper, che hato i tifosi del Diavolo con l’ennesima, bellissima. Poi il bacio allo stemma e l’urlo di San Siro ad acclamarlo. Pernon ci sarebbe potuto essere un addio più bello. Quella giocata contro la Salernitana è stata infatti l’ultima partita ufficiale giocata dall’attaccante francese con la maglia del. Con 132 presenze, 49 goal e 20 assist si chiude quindi la sua esperienza in rossonero. I tifosi non lo dimenticheranno mai. I principali quotidiani italiani hanno voluto premiare l’ultima, ottima prestazione dial. Per il Corriere della Sera, ad esempio, la sua partita è stata da 7 pieno in pagella. 7 anche per La Gazzetta dello Sport, che l’ha nominato migliore in campo: “Si è girato per l’ultima volta, e che spettacolo: acrobazia da film. Come i suoi 3 anni al