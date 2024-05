Milan - lo strano caso Caldara | l’esordio 6 anni dopo l’acquist - è costato 1 milione al minuto

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 26 maggio 2024) Serata di emozioni, lacrime e addii quella di-Salernitana, ultimo ballo a San Siro per Giroud, Kjaer e Pioli, pilastri di un ciclo fin troppo sottovalutato. Questi gli addii più ‘pubblicizzati’. In realtà ci sarebbe anche quello di Mirante, titolare nell’ultima partita in rossonero giocata ieri e di Mattia. Siamo abbastanza sicuri che gran parte dei tifosi deldi quest’ultimo non ricordassero nemmeno la presenza in rosa. Come dargli torto del resto. Acquistato nel 2018 per 37.7 milioniun’ottima stagione all’Atalanta, nell’affaire Higuain-Bonucci, ilcredeva di aver trovato il difensore, giovane e italiano, sul quale costruire il proprio futuro.